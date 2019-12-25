В Воронежской области при падении БПЛА пострадали женщина и трое детей

Александр Гусев раскрыл подробности о состоянии пациентов.

Четыре человека, включая троих несовершеннолетних, пострадали в результате падения беспилотника Вооруженных сил Украины во время ночной атаки врага на территорию Воронежской области. Соответствующее заявление сделал общественности глава российского региона Александр Гусев через собственный аккаунт в национальном мессенджере "Макс".

К сожалению, в результате падения БПЛА во время последней атаки, по предварительным данным, пострадали четверо человек.... Девочка 2022 года рождения и мальчик 2019 года госпитализированы в тяжелом состоянии, еще одному подростку 2015 года рождения помощь была оказана на месте. Женщина 1989 года рождения госпитализирована в состоянии средней тяжести. Александр Гусев, губернатор Воронежской области

Известно, что в минувшей ночью 27 сентября и утром 28 сентября силы противовоздушной обороны страны обнаружили и уничтожили около 20 беспилотников над Воронежем, а также еще шестью муниципалитетами региона. В результате падения обломков дронов сгорели дачный дом и три гаража, в одном из которых находился автомобиль. В разных районах города и пригороде оказались повреждены остекление и кровля ряда многоквартирных и частных зданий. Также проблема затронула транспортные средства. В текущий момент на местах падения обломков продолжают работать оперативные и экстренные службы.

Губернатор сообщил о четырёх пострадавших при атаке БПЛА под Воронежем.

Фото: Макс / Гусев