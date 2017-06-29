Один человек погиб из-за инцидента на станции "Тушинская" в Москве

Погибшего зажало между платформой и поездом.

Мужчина погиб на станции МЦД-2 Тушинская погиб из-за инцидента на станции "Тушинская" МЦД-2. На месте происшествия работают правоохранители, сообщили в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, 21-летнего погибшего зажало между платформой и поездом, что и привело к его смерти. В настоящее время проводится осмотр места происшествия. После инцидента движение других составов организовали в реверсивном режиме.

До этого Московская железная дорога сообщила, что несколько человек были травмированы на станции "Тушинская" МЦД-2 из-за нарушения правил нахождения на железнодорожной инфраструктуре. Пострадавших сбил электропоезд № 7216, который следовал по маршруту Нахабино – Подольск. Пассажиров электрички высадили на станции Тушинская, они продолжат путь на вслед идущих составах.

Ранее в Петербурге на станции "Озерки" пассажир упал на пути, мужчина погиб.