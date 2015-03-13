На станции "Озерки" в Петербурге пассажир упал на пути

Закрыты на вход станции "Озерки" и "Проспект Просвещения".

На Московско-Петроградской линии метро Петербурга утром 10 ноября временно приостановили движение поездов от станции "Парнас" до "Озерков". На "Озерках" на пути упал пассажир, рассказали в ГУП "Петербургский метрополитен".

Закрыты на вход станции "Озерки" и "Проспект Просвещения". Пострадавшему оказывают необходимую помощь.

На станцию "Озерки" прибыли врачи скорой медицинской помощи. Сотрудники метрополитена делают все возможное для оказания помощи пассажиру и скорейшего восстановления движения. Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

Рекомендуется добираться до других станций на наземном транспорте.

Фото: пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок"

Видео: Telegram / Mash на Мойке

UPD: станции "Озерки" и "Проспект Просвещения" работают в обычном режиме с 10:59. Пассажир погиб.