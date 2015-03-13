На станции "Озерки" в Петербурге пассажир упал на пути

На Московско-Петроградской линии метро Петербурга утром 10 ноября временно приостановили движение поездов от станции "Парнас" до "Озерков". На "Озерках" на пути упал пассажир, рассказали в ГУП "Петербургский метрополитен".
Закрыты на вход станции "Озерки" и "Проспект Просвещения". Пострадавшему оказывают необходимую помощь.
На станцию "Озерки" прибыли врачи скорой медицинской помощи. Сотрудники метрополитена делают все возможное для оказания помощи пассажиру и скорейшего восстановления движения.
Рекомендуется добираться до других станций на наземном транспорте.
UPD: станции "Озерки" и "Проспект Просвещения" работают в обычном режиме с 10:59. Пассажир погиб.
