Сегодня, 10:47
На станции "Озерки" в Петербурге пассажир упал на пути

Закрыты на вход станции "Озерки" и "Проспект Просвещения".

На Московско-Петроградской линии метро Петербурга утром 10 ноября временно приостановили движение поездов от станции "Парнас" до "Озерков". На "Озерках" на пути упал пассажир, рассказали в ГУП "Петербургский метрополитен". 

Закрыты на вход станции "Озерки" и "Проспект Просвещения". Пострадавшему оказывают необходимую помощь. 

На станцию "Озерки" прибыли врачи скорой медицинской помощи. Сотрудники метрополитена делают все возможное для оказания помощи пассажиру и скорейшего восстановления движения. 

Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

Рекомендуется добираться до других станций на наземном транспорте. 

Фото: пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок" 

Ранее на Piter.TV: подземный переход к станции "Девяткино" подтопило

Видео: Telegram / Mash на Мойке 

UPD: станции "Озерки" и "Проспект Просвещения" работают в обычном режиме с 10:59. Пассажир погиб. 

