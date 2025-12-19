Капитальный ремонт вестибюля станции "Озерки" рискует не начаться в 2026

Проект обновления не прошел госэкспертизу.

Капитальный ремонт вестибюля и наклонного хода станции метро "Озерки" на Московско Петроградской линии может быть перенесен из за отрицательного заключения государственной экспертизы.

Проект капитального ремонта вестибюля станции метро "Озерки" столкнулся с трудностями на этапе прохождения государственной экспертизы. Документация не получила согласование, необходимое для начала строительных работ.

Ранее начальник петербургского метрополитена Евгений Козин сообщал, что проектирование объекта находится на финальной стадии, а проведение ремонтных работ планируется в 2026 году. По данным Telegram канала "Подземник", специализирующегося на теме метростроения, ФАУ "Главгосэкспертиза России" выдало отрицательное заключение по проектной документации на объект "Капитальный ремонт вестибюля и наклонного хода станции "Озерки"".

Отрицательное заключение означает необходимость доработки проектных решений и повторного прохождения экспертизы. До устранения всех замечаний начало капитального ремонта невозможно. В связи с этим сроки проведения реконструкции станции "Озерки" могут быть скорректированы и перенесены на более поздний период.

Фото: Telegram / "Подземник"