Дом на Большой Зелениной, рухнувший в 2024 году, планируют заселить осенью

Осенью стартует заселение дома на Большой Зелениной улице, который частично обрушился летом 2024 года. Ход работ на объекте 6 мая проверил вице-губернатор Евгений Разумишкин, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Последствия ЧП полностью устранены: строители восстановили конструктив здания, крышу и стропильную систему, а также усилили фундамент и залили полы. На втором этаже выполнено устройство межэтажного перекрытия, то же продолжается на третьем этаже. Еще специалисты усиливают оконные проемы. На все работы из городского бюджета выделено свыше 140 млн рублей.

Отставания от графика нет, и то, что доложил фонд капитального ремонта, – все необходимые проектные работы у нас заканчиваются к июню месяцу. Потому что это дает уверенность в том, что все, что необходимо, предусмотрели, распланировали, те работы, которые необходимо было совершить, и сегодня видим уже плановые решение всех вопросов. Евгений Разумишкин, вице-губернатор

Заселение собственников пройдет в четыре этапа и завершится в начале 2027 года.

Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Петербурга