Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин ответит на вопросы горожан 7 мая

Завтра, 7 мая, в 19:00 состоится прямая линия с вице-губернатором Петербурга Евгением Разумишкиным. Он курирует деятельность Жилищного комитета, комитета по благоустройству, Государственной административно-технической инспекции, Государственной жилищной инспекции и Государственной технической инспекции.

Свои вопросы можно отправить на страницу Евгения Николаевича во "ВКонтакте" и по номеру телефона: 246-79-49. Трансляция ожидается в эфире телеканала "Санкт-Петербург" и в группе правительства Северной столицы.

Ранее прошла прямая линия с Николаем Линченко, курирующим строительство, архитектурное проектирование, инвестиции, транспортную инфраструктуру, государственный надзор и экспертизы.

