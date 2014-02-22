В Петербурге арестовали заместителя начальника отдела ИФНС за слив налоговой тайны

Зулфигара Исмаилова подозревают в том, что он больше года передавал знакомой секретные сведения о налогоплательщиках. По версии следствия, чиновник получил за это не менее 300 тысяч рублей.

В Петербурге суд отправил под стражу высокопоставленного сотрудника налоговой службы. Зулфигара Исмаилова, заместителя начальника отдела в ИФНС номер 17, подозревают в том, что он за деньги передавал постороннему человеку секретные сведения о налогоплательщиках. Об этом 26 мая рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, еще в декабре 2023 года чиновник договорился с некой женщиной, проходящей в деле как "О.", о систематической передаче информации. Исмаилов имел доступ к налоговой тайне и знал, что разглашать ее запрещено. Но, как считает следствие, он все равно предоставлял ей сведения о компаниях и предпринимателях. За это женщина передала ему не менее 300 тысяч рублей.

Задержали Исмаилова 25 мая. Ему предъявили обвинение по трем статьям: получение крупной взятки, превышение полномочий и разглашение налоговой тайны. На заседании суда налоговик просил не сажать его под стражу и предлагал другую меру пресечения. Однако суд решил иначе и арестовал его до 24 июля.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга