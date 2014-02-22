В Невском районе Петербурга обновили 800 метров канализационного коллектора

В Невском районе Санкт-Петербурга завершилась реконструкция тоннельного канализационного коллектора на Глиняной и Мельничной улицах. Общая протяженность обновленного участка составила более 800 метров. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

Ремонт проводился без остановки действующего коллектора методом спиральной навивки. С помощью автоматической установки внутри тоннеля сформировали новую трубу, после чего межтрубное пространство заполнили тампонажным раствором. Доступ к тоннелю и все технологические операции осуществлялись через канализационные шахты. Работы включали реконструкцию самого сооружения, а также шахт и буровых скважин.

Беглов подчеркнул, что выполнен важный этап масштабных работ по модернизации системы тоннельных канализационных коллекторов — ключевых магистралей, обеспечивающих транспортировку сточных вод к очистным сооружениям города.

Губернатор также сообщил, что на финальной стадии находится реконструкция коллектора протяженностью более 800 метров на Глазурной улице и в Зеркальном переулке. Он станет продолжением обновленного участка. Кроме того, ведутся работы на коллекторе от Слободской до Смоляной улицы. Завершить все работы планируется до конца 2026 года.

Фото: Водоканал Санкт-Петербурга