На помывку закроют свыше 30 петербургских фонтанов

Работы проведут специалисты "Водоканала".

На этой неделе в Северной столице на помывку и техническое обслуживание отправят более 30 фонтанов. Об этом сообщили в "Водоканале" 19 мая.

С 18 до 22 мая не работают водные сооружения на Московской площади и площади Ленина, сегодня – на Никольской площади, 1, 8-й линии В. О., 31, 5-й линии В. О., 40, Моховой улице, 26, улице Чайковского, 2, Приморском проспекте, 74, Большой Московской улице, 6, Лермонтовском проспекте, 41, Казанской площади, 2, и на аллее Смольного, 2. А 19-20 мая закрыт фонтан "Слава" в Московском парке Победы. Завтра перестанут работать водные жемчужины на Манежной площади, 4, Невском проспекте, 56, Кирочной улице, 50, Английском проспекте, 13, Ленинградской улице, 2, в Кронштадте, 3-й Красноармейской улице, 10, Шпалерной улице, 3, и фонтан в Парке 300-летия Петербурга. С полным списком можно ознакомиться в карточке предприятия.

