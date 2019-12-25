В "Ночь музеев" петербургские фонтаны будут работать круглосуточно

Речь идет о пяти водных жемчужинах.

В "Ночь музеев", с 16 на 17 мая, фонтаны в центре Петербурга будут работать круглосуточно. Об этом сообщили в городском комитете по энергетике.

Речь идет о следующих водных жемчужинах:

– фонтан у здания Эрмитажа на Дворцовой набережной, 38;

– фонтан возле Адмиралтейства;

– фонтан на Манежной площади;

– фонтан "Шар" на Невском проспекте, 56;

– фонтан около Казанского собора.

С программой "Ночи музеев" можно ознакомиться в нашем материале.

Ранее мы рассказывали о том, что на весеннем празднике фонтанов 16 мая в Петергофе усилят безопасность. Мероприятие посвятят теме года – единству народов России. Праздник начнется в 13:00 у Большого каскада. Организаторы рекомендуют приходить заранее и не приносить с собой стеклянные бутылки.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Петербурга"