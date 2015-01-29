Программа Ночи музеев – 2026 в Петербурге: 20 лучших площадок

В ночь с 16 на 17 мая 2026 года Петербург вновь присоединится к международной акции Ночь музеев. В этом году проект пройдет под темой "Родное" – организаторы предлагают участникам и гостям задуматься о том, что формирует чувство близости: место, традиции, история, люди и культурная память.

Ежегодно Ночь музеев объединяет десятки площадок по всему городу – от классических музейных пространств до архивов, библиотек, дворцов и инженерных объектов. В 2026 году к проекту присоединились новые участники, а многие постоянные площадки подготовили специальные программы, посвященные личной и коллективной памяти, повседневной культуре и локальной идентичности.

Программы в музеях начнутся вечером 16 мая и продолжатся до поздней ночи, а часть площадок будет работать до утра 17 мая. Это редкая возможность увидеть музеи в необычном формате: с театральными постановками, авторскими экскурсиями, мультимедийными проектами и интерактивными маршрутами.

Новые участники Ночи музеев – 2026: 10 площадок, которые стоит открыть для себя

Каждый год Ночь музеев удивляет не только любимыми маршрутами, но и новыми участниками. В 2026 году к проекту присоединились площадки, где можно увидеть редкие коллекции, попасть в исторические интерьеры и по-новому взглянуть на знакомые темы – от литературы и архитектуры до обороны Ленинграда.

1. Библиотека "Малоохтинская"

Адрес: Новочеркасский пр., 49/20

Время программы: с 18:00 до 23:00

Малоохтинская библиотека в этом году впервые присоединяется к Ночи музеев и предлагает посмотреть на библиотечное пространство как на место встречи истории, культуры и городского сообщества. Здесь литература становится не только предметом чтения, но и инструментом исследования района, его памяти и людей, которые формировали местную идентичность.

Программа строится вокруг темы близости к месту, в котором живёшь, и помогает взглянуть на привычное городское пространство как на часть общего культурного наследия. Начало в 18:00, 19:15, 20:30 и 21:45. Продолжительность – 1 час 15 минут.

2. Главный павильон Московского парка Победы

Адрес: Московский пр., 188ав

Время программы: с 18:00 до 23:00

В 2026 году в Московском парке Победы открылся новый филиал Музея обороны и блокады Ленинграда. Экскурсия по музею включает два этапа: посещение экспозиции в Главном павильоне и прогулку по самому Парку Победы.

В Главном павильоне представлены архивные документы 1940-х годов, фотографии, а также афиши и плакаты военного и послевоенного времени. Посетителям расскажут о ключевых моментах истории города: о весне 1942 года, когда благодаря совместным усилиям ленинградцев удалось предотвратить эпидемии, и об осени 1945 года, когда жители вышли на улицы для закладки Парков Победы.

Во время экскурсии прозвучат воспоминания ленинградцев, переживших блокаду, а также будет предложено поразмышлять о значении парка для города и его жителей – каким его задумывали авторы проекта и каким он стал в действительности.

Экскурсии проводятся каждый час с 18:00 до 21:00 и длятся около одного часа.

3. Зоологический музей

Адрес: Университетская наб., 1

Время программы: с 18:00 до 23:00

Один из старейших музеев России предлагает погрузиться в мир живой природы через масштабные коллекции, редкие экспонаты и научные открытия. В рамках Ночи музеев посетители смогут не только познакомиться с историей музея, но и взглянуть на разнообразие животного мира как на важную часть естественного наследия страны. Пространство раскрывает научный и просветительский потенциал музея, делая его особенно интересным для семейной аудитории.

В рамках акции Ночь музеев у посетителей будет два варианта знакомства с экспозицией: можно присоединиться к экскурсии или пройти маршрут самостоятельно с квестом, позволяющим изучать музей в удобном темпе.

На вечерних экскурсиях гостям расскажут увлекательные истории о самых интересных экспонатах. Вы узнаете, как в коллекцию попал скелет синего кита, кого привез из экспедиции Николай Пржевальский и какие экспонаты связаны с эпохой Петра Первого.

Экскурсии состоятся в 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00. Продолжительность каждой экскурсии – 1 час. Самостоятельная прогулка с квестом будет проходить каждые полчаса с 18:00 до 21:30. Продолжительность квеста – 1 час.

4. Литературный музей "XX век" (Ледовый дворец)

Адрес: пр. Пятилеток, 1

Время программы: с 18:00 до 23:00

В Ночь музеев новая площадка Литературного музея "ХХ век" станет местом для горячих дискуссий о предназначении литературы. На параллельных выставках – "Ловцы слов" и "Формула будущего" – развернется столкновение творческих взглядов писателей разных эпох и направлений. Гостям предстоит ответить на вопрос: должна ли литература учить, предсказывать будущее или оставаться чистым искусством?

Чтобы глубже понять каждую из позиций, посетители получат маршрутный лист и отправятся в путешествие по литературным салонам начала ХХ века, заглянут в творческие коммуны советских авторов и даже посетят НИИ фантастики. Программа насыщена интерактивными заданиями: можно будет проверить свою литературную интуицию в викторинах, узнать тексты по запаху, попробовать себя в роли писателя, охотящегося за точным словом, и даже выступить с чтением стихов перед публикой.

Игра "Литературный переплет" начнется в 18:00, 19:15, 20:30 и 21:45. Продолжительность каждой сессии – 1 час.

5. Мозаичная мастерская Академии художеств

Адрес: 3–я линия В. О., 2а

Время программы: с 18:00 до 23:00

Мозаичная мастерская Академии художеств – это место, где были созданы уникальные мозаичные композиции для Исаакиевского собора, Мавзолея Ленина, панно "Индустрия социализма" а также для станций московского и петербургского метро. Мастерская, за исключением нескольких послереволюционных лет, непрерывно работает с середины XIX века, бережно сохраняя художественные и технологические традиции русского мозаичного искусства.

В рамках экскурсии посетители смогут познакомиться с историей мастерской и узнать о ключевых этапах создания мозаики. Гостям расскажут о различиях между прямым и обратным мозаичным набором, а также покажут образцы работ, созданных в мастерской в период с XIX по XXI век.

Программа экскурсии включает посещение большой мастерской, где художники работают над картонами и мозаичными наборами, осмотр экспозиции мозаики на антресоли, хранилища готовой смальты и лаборатории художественных стекломатериалов, а также демонстрацию смальтоварных печей.

Экскурсии стартуют каждые полчаса с 18:00 до 22:00 и длятся один час.

6. Смольный собор

Адрес: пл. Растрелли, 1

Время программы: с 18:00 до 23:00

Смольный собор, впервые принимающий участие в Ночи музеев, подготовил для гостей насыщенную программу. Посетителей ждут концерты, экскурсии по собору, а также возможность спуститься в подцерковье и подняться на смотровую площадку.

На обзорной экскурсии расскажут об истории Смольного монастыря и собора, о значении места, на котором он был построен, о жизни смолянок в Институте благородных девиц, а также о судьбе храма в XX веке и его современной реставрации. Во время прогулки по саду Смольного собора гости узнают, что находилось в келейных корпусах монастыря в разные эпохи. Также можно будет подняться на самую высокую смотровую площадку в историческом центре города – её высота составляет 50 метров, однако для этого предстоит преодолеть 278 ступеней. Кроме того, посетители смогут спуститься в подцерковье, где проходит выставка "Сокровища ризницы Смольного собора".

Программа мероприятий:

Обзорная экскурсия "По саду Смольного собора: история и современность" – 18:00

Концерт барочной музыки в подцерковье собора – 19:00

Экскурсия "Смольный институт благородных девиц" с посещением подцерковья – 20:00

Обзорная экскурсия по собору и подцерковью – 21:00 и 22:00

Посещение смотровой площадки и подцерковья – 18:00, 20:00, 21:00 и 22:00

Продолжительность всех программ – 1 час.

7. Форт "Риф"

Адрес: Кронштадтское шоссе, 74а

Время программы: с 18:00 до 06:00

Форт "Риф" – это самое мощное укрепление Кронштадтской крепости, расположенное на живописной западной оконечности острова Котлин. Отсюда открываются захватывающие виды на Тюленью гряду и Толбухин маяк, который является старейшим маяком России.

В рамках акции Ночь музеев форт превратится в настоящую историческую реконструкцию. Участники клубов военно-исторической реконструкции воссоздадут атмосферу повседневной жизни военного форта конца XIX – начала XX века. Гости смогут увидеть, как проходила служба солдат и офицеров, прогуляются по казематам и подземным галереям, а также смогут "полечиться" в фельдшерском пункте, где сестры милосердия будут оказывать помощь "раненым".

Экскурсия-реконструкция стартует каждый час с 18:00 до 04:00 и длится 2 часа.

8. Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга

Адрес: Заневский пр., 54, корп. 1, стр. 1

Время программы: с 18:00 до 23:00

Архив, обычно недоступный широкой аудитории, в эту ночь открывает свои фонды и рассказывает о сохранении культурной памяти. Посетителям представят документы, рукописи, материалы из истории литературы и искусства, а также познакомят с тем, как работает архивное дело и почему оно остаётся ключом к пониманию прошлого.

Гости смогут не только увидеть уникальные архивные экспонаты, но и познакомиться с "обитателями" совершенно иного мира – музейными предметами и тиражами, связанными с выдающимися деятелями культуры и искусства Петербурга. Кроме того, каждый посетитель сможет забрать с собой "периодическую систему" и использовать её для создания собственного семейного архива.

Во второй части программы участники узнают, кто такие архивисты – специалисты, которые собирают, систематизируют и сохраняют документы для будущих поколений. Эта профессия окружена ореолом таинственности, и кажется, что в архивах работают настоящие знатоки, к которым можно обратиться с любым вопросом. Проверить это можно будет во время весенней серии игр интеллектуального казино "Фонд? Опись? Дело?", где вопросы будут задавать сами архивисты – одержать победу окажется не так-то просто.

Программа "Многогранность архивных документов и архивные традиции" стартует в 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00. Продолжительность каждой сессии – 1 час.

9. Каменноостровский дворец

Адрес: наб. реки Малой Невки, 1а

Время программы: с 18:00 до 23:00

Экскурсия "Легенды и тайны Каменноостровского дворца" предлагает гостям погрузиться в историю одной из самых загадочных резиденций Петербурга, куда редко удается попасть обычным посетителям. Участники пройдут по анфиладе парадных залов, осмотрят музыкальную гостиную, картинный зал и личные покои императорской четы, а завершат путешествие в тихом итальянском дворике.

Посетителям покажут сохранившиеся фрагменты старинного убранства XVIII века, уникальные пустующие панно, ставшие изюминкой творения Джакомо Кваренги, декоративные наддверные панели-десюдепорты и подлинную роспись плафона XIX века, бережно восстановленную реставраторами.

Экскурсия будет начинаться каждые полчаса с 18:00 до 22:00. Продолжительность – 1 час.

10. ГМЗ "Петергоф". Дворец "Коттедж"

Адрес: Петергоф, парк Александрия, 7

Время программы: с 18:00 до 23:00

Дворец "Коттедж" впервые откроет свои двери для посетителей в рамках акции. Это здание–памятник эпохи романтизма сохранилось до наших дней в своем первоначальном виде, без перестроек и поздних наслоений. Именно здесь в XIX веке формировались представления об общих ценностях, которые объединили различные народы России.

Гости смогут узнать об истории создания летней резиденции императорской семьи и о жизни ее обитателей, чьи судьбы были связаны с разными регионами, народами и религиозными конфессиями. Во время экскурсии будут представлены семейные реликвии, которые хранят память о своих владельцах и о значимых исторических событиях той эпохи.

Экскурсии будут проходить каждые полчаса с 18:00 до 22:00 и длиться один час.

Топ–10 "родных" объектов Ночи музеев – 2026

1. Петропавловская крепость

Адрес: Петропавловская крепость, 3

Время программы: 18:00–06:00

В рамках акции Ночь музеев посетители Петропавловской крепости смогут пройти по необычному маршруту, который включает потайной ход в толще оборонительной стены, а также крыши куртин и бастионов. Во время экскурсии гости узнают, чем отличаются эти элементы крепости и какое послание зашифровано на Петровских воротах.

Исторические сюжеты оживут благодаря участию петербургских актеров, которые помогут создать атмосферу настоящего погружения в прошлое. Всю ночь на площади у Петропавловского собора будет звучать музыка: на настоящих колоколах – карильоне – исполнят произведения XVIII, XIX, XX и XXI веков.

Программа "Тайны Петропавловской крепости" стартует каждые полчаса с 18:00 до 05:00. Продолжительность экскурсии – 1 час.

2. Исторический парк "Россия – моя история"

Адрес: Бассейная улица, 32, стр. 1

Время программы: 18:00–23:00

Программа, посвященная Году петербургской культуры, представляет город на Неве как музей под открытым небом и источник вдохновения. Гости могут выбрать один из трех форматов погружения в культурный код Петербурга: экскурсию, мастер-класс или концерт.

Экскурсия по экспозиции "Мой Петербург"" (19:00, 19:10, 19:20, 19:30, 19:40, 19:50, 20:00) предлагает участникам взглянуть на город через призму его архитектуры и символов, а также через судьбы его жителей и творцов. Это возможность почувствовать уникальный характер и ритм Петербурга.

Мастер-класс "Императорский фарфор" (20:00) знакомит с одним из самых знаковых явлений петербургского декоративно-прикладного искусства, позволяя участникам погрузиться в мир изысканных форм и традиций.

Музыкальный концерт "Петербургский калейдоскоп" (в 18:00 и 21:00) объединяет различные эпохи и стили, отражая богатство и разнообразие музыкальной жизни города.

С 20:00 до 21:00 гости всех программ смогут принять участие в проекте "Вплетая смыслы" от поэтессы Ольги Жданкиной, где коса становится метафорой взаимосвязи поколений и жизненных сюжетов.

Продолжительность каждого события составит 1 час.

3. Музей хлеба

Адрес: улица Михайлова, 2

Время программы: 18:00–23:00

История петербургского хлеба – это, по сути, отражение истории всей страны: от величественных "дворцов хлеба и выпечки" до знакомых с детства булочных, от ржаного каравая до ситного хлеба на столе, от пышки до пирожного "Картошка". Менялись интерьеры, ассортимент, вывески, но одно оставалось неизменным – аромат свежей румяной корочки, символ уюта и заботы. В эту ночь гости смогут отправиться в путешествие по пекарням и кондитерским разных эпох, чтобы узнать о вкусах и предпочтениях своего времени.

Экскурсия "На том же месте, в тот же час" стартует каждые полчаса с 18:00 до 22:30. Продолжительность – 1 час. Обратите внимание: экскурсия проходит на втором этаже музея, доступ для посетителей на инвалидных колясках не предусмотрен.

4. Российский этнографический музей

Адрес: Инженерная улица, 4/1

Время программы: 18:00–23:00

Музей предложит гостям найти свое место под солнцем и познакомиться с народными практиками адаптации к непростому характеру светила.

Квест "Шагай посолонь. Путь солнца в Российском этнографическом музее" – это знакомство с солярной символикой и основами этноэкологической адаптации. Квест стартует каждые 15 минут с 18:00 до 21:30.

В музейной гостиной научные сотрудники проведут тематические встречи:

"Солнце согревает, луна освещает": начало нового дня у народов Кавказа – в 18:30

"Часы для красы, а время по солнцу": как определяли время в русской деревне – в 19:30

"Солнышко – на место, курочки – на седало, добра женка – за пряслицу": солярные ритмы в культуре восточных славян – в 20:30

Мастер–класс "Создай свое солнце" пройдет в 18:15, 19:00, 19:45, 20:30 и 21:15.

Посетители каждой программы смогут также присоединиться к аудиоэкскурсии "Бронза, мрамор и хрусталь" (в 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00) и принять участие в народных играх и забавах "В центре круга" на музейном дворе (с 18:00 до 23:00).

Продолжительность всех программ – полтора часа.

5. Центр истории автотранспорта Ленинграда

Адрес: Днепропетровская улица, 18

Время программы: 18:00–06:00

Посетители смогут поразмышлять о статусе пассажира в нашей стране и вспомнить, в каких транспортных средствах люди ощущали единение буквально на собственной шкуре. Экскурсия затронет вопросы о том, сколько пассажиров на квадратный метр вмещали автобусы согласно заводской документации, а сколько – на практике, а также о традициях, сложившихся во время поездок.

Гости узнают, как пассажиров приучали к тому, что совесть – лучший контролер, и как дамам подавали руку при выходе из автобуса. С помощью театрализованных сценок, связанных с автобусными поездками, участникам расскажут (а кому-то напомнят) о тех временах, когда люди в салоне общественного транспорта не отгораживались от мира гаджетами, а активно общались друг с другом.

После завершения экскурсии у посетителей будет возможность применить полученные навыки на практике, прокатившись по территории на ретроавтобусе "ЛАЗ–695Н".

Программа "Истинно народные автомобили" стартует каждые полчаса с 18:00 до 05:00 и длится 1 час.

6. Музей театрального и музыкального искусства

Адрес: улица Зодчего Росси, 2а (вход с пл. Островского, 6)

Время программы: 18:00–06:00

Одна из самых насыщенных площадок музейной ночи. В программе – театрализованные экскурсии, музыкальные номера и специальные маршруты по истории театрального Петербурга.

Экскурсия по экспозиции музея "Театр сквозь века" познакомит гостей с эволюцией театральных жанров в России.

Пешеходная экскурсия "На перекрестках традиций: театральный квартал" посвящена истории театрального квартала в районе улицы Зодчего Росси.

В 18:00 состоится концерт группы "НоутМикс", а в 20:00 – выступление коллектива "Феникс а–капелла проект".

В 21:30 и 23:30 пройдет лекция–перформанс "Феномен успеха: истории, рассказанные предметами".

В 23:00 команда молодых артистов под руководством режиссера Анастасии Бацынь представит премьеру спектакля о Марии Савиной – одной из выдающихся артисток Императорского театра. В постановке будут использованы мемуары актрисы и воспоминания современников, что позволит создать яркий портрет Императорского театра XIX века.

В 01:00 зрители увидят спектакль "Блок. Вариации", который раскрывает образ Любови Блок не только как жены великого поэта, но и как профессионала своего дела, личности, прожившей долгую и успешную жизнь.

В 03:00 состоится тру-крайм спектакль "Лесной царь" (режиссер Федор Федотов), который исследует психологию преступлений и темные стороны человеческой души.

Продолжительность каждого события – 1 час.

7. Музейный комплекс "Вселенная воды"

Адрес: Шпалерная улица, 56 (вход с Таврической ул.,10)

Время программы: 18:00–23:00

Посетители смогут узнать, какое значение имела вода в культуре и жизни древнего человека, а также вспомнить персонажей славянской мифологии, связанных с водной стихией. Экскурсия расскажет о пути, который прошло человечество от первых шагов в освоении воды до появления городского водопровода и привычной сантехники.

Кроме того, гости узнают о работе Водоканала в годы Великой Отечественной войны, о подвигах его сотрудников и быте в дни блокады Ленинграда. В завершение программы участники посетят смотровую площадку, откуда открывается захватывающий вид на город.

Расписание экскурсий:

Экскурсия "От традиций к цивилизации" по экспозиции в водонапорной башне – в 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00.

Экскурсия "Вода объединяет" по экспозиции "Вселенная Воды" – в 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00.

Продолжительность экскурсий – 1 час.

8. Музей железных дорог России

Адрес: Библиотечный пер., 4, корп. 2, стр. 1

Время программы: 18:00–06:00

В эту ночь гости смогут узнать историю единства через призму железных дорог, которые соединяют регионы и хранят культурные традиции. Это будет продемонстрировано в рамках семейной игры, которая продлится до полуночи. Гастрономическое путешествие по России – от сибирских деликатесов до карельских угощений – можно будет совершить в кафе музея, где представлены настоящие вкусы страны.

На протяжении всей ночи будет звучать музыка народов России в современной аранжировке. Знакомые фольклорные мелодии заиграют новыми красками, гармонично сочетаясь с актуальными музыкальными трендами. Фотозоны, оформленные с национальным колоритом, позволят запечатлеть моменты среди орнаментов, ярких костюмов и предметов быта различных этносов.

Программа "Люди. Рельсы. Просторы" стартует в 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, а с 19:00 – каждые полчаса до 04:30. Продолжительность каждой сессии – 1 час 30 минут.

9. Музей истории Обуховского завода

Адрес: проспект Обуховской Обороны, 120кд

Время программы: 18:00–23:00

Театрализованная программа "Наследники огня. Истории заводских династий" посвящена выдающимся представителям рабочих династий Обуховского завода, чьи судьбы тесно переплетены с историей предприятия и всей страны. Музей представит историю легендарного сталелитейного и орудийного завода через призму биографий выдающихся представителей рабочих семей, которые внесли значительный вклад в развитие военной техники и металлургии. Посетители смогут узнать некоторые секреты мастерства, которые передаются из поколения в поколение.

Программа охватывает не только славное прошлое, но и настоящее завода: в Ночь музеев гости увидят, как современные мастера своими руками создают историю промышленного успеха нашего времени.

Программа стартует в 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00. Продолжительность – полтора часа.

10. ГМЗ "Гатчина". Приоратский дворец

Адрес: Гатчина, улица Чкалова, 22а

Время программы: 18:00–23:00

Музей предлагает гостям погрузиться в мир Николая Львова – выдающегося создателя Гатчинского дворцово-паркового ансамбля. Этот человек был поистине многогранной личностью: поэт и музыкант, историк и собиратель фольклора, геолог и механик, архитектор-новатор и изобретатель.

Аудиоспектакль "Мнил веки пользой пережить" позволяет провести целый день с "русским Леонардо" – Николаем Львовым, став незримыми участниками его архитектурных трудов и невольными свидетелями его размышлений и мечтаний.

Аудиоспектакли начинаются каждые 20 минут с 18:00 до 22:00. Продолжительность – 1 час.

Советы по маршрутам и лайфхаки для Ночи музеев-2026

Планируйте заранее. На сайте акции есть интерактивная карта с маршрутами, чтобы выбрать ближайшие и интересные точки.

Используйте общественный транспорт. Во время акции транспорт будет работать по обычному графику, а мосты будут разведены в соответствии с расписанием. С 23:00 между музеями-участниками, расположенными в черте города, начнут курсировать специальные автобусы. Бесплатно воспользоваться ими сможет любой обладатель билета Ночи музеев.

Берите с собой удобную обувь и небольшой рюкзак. Долгая прогулка требует комфорта, а руки должны оставаться свободными для программ и мастер-классов.

Чтобы увидеть как можно больше, лучше сразу определить район, в котором вы планируете провести вечер. Например, маршрут по центру можно выстроить через Музей театрального и музыкального искусства, Российский этнографический музей и Петропавловскую крепость. Тем, кто хочет более нестандартный опыт, стоит обратить внимание на Кронштадт и форт "Риф".

Начинать вечер лучше с площадок, работающих до 23:00, а ближе к полуночи переходить к тем, что открыты до утра. Так можно грамотно распределить время и избежать спешки.



Главный совет – не пытаться охватить все. Лучше выбрать 3–5 мест и провести ночь не в гонке, а в удовольствии от новых открытий.

