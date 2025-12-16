Фигурист Пётр Гуменник стал бакалавром ИТМО и самым высокооплачиваемым спортсменом страны

Спортсмен поделился радостной новостью в соцсетях.

Фигурист Пётр Гуменник успешно совмещает спорт высших достижений с учебой. 24-летний спортсмен, тренирующийся у Вероники Дайнеко в клубе Тамары Москвиной, защитил диплом бакалавра в ИТМО. Он обучался на направлении "Информатика и вычислительная техника".

Фото: Instagram* / Пётр Гуменник

Сезон 2025/26 стал для Гуменника одним из самых успешных: он отобрался на Олимпийские игры в Италии, где занял шестое место, стал чемпионом России и победителем Финала Гран-при России. Кроме того, по данным Федерального реестра физических лиц-получателей субсидий, Гуменник оказался самым высокооплачиваемым фигуристом России. За сезон он заработал 11,58 млн рублей — почти вдвое больше, чем ближайшая преследовательница Алиса Двоеглазова (5,57 млн рублей).

Ранее Piter.TV сообщал, что Плющенко пошутил над победителем "Русского вызова" Гуменником.

Фото: Пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Петербурга

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