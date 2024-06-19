"Верни костюм, Петя!": Плющенко пошутил над победителем "Русского вызова" Гуменником

Олимпийский чемпион заметил сходство наряда фигуриста с его легендарным номером "Sex bomb".

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал итоги турнира шоу-программ "Русский вызов", который прошёл 4 апреля в петербургском "Юбилейном". Он с сожалением отметил, что не смог присутствовать на турнире в качестве члена жюри из-за высокой занятости, но поздравил Первый канал и Федерацию фигурного катания на коньках России с "крутым мероприятием".

В своём посте в социальных сетях Плющенко расставил оценки участникам:

Мысленные „10" от меня: Камила Валиева — это искусство на льду. Никита Кацалапов и Вика Синицина — чувство, нежность, магия в каждом движении ребят. Таня Волосожар и Макс Траньков — номер топ и спортивная форма.

Особого внимания удостоился победитель турнира — Пётр Гуменник, который воплотил на льду образ Терминатора . Олимпийский чемпион заметил схожесть его наряда с костюмом Плющенко для знаменитого показательного номера "Sex bomb".

Петя был хорош, но верни костюм, Петя! Аренда в полночь заканчивается. Евгений Плюшенко, фигурист и тренер

Напомним, что Гуменник одержал победу на турнире, получив главный приз в размере 5 миллионов рублей. Он занимал второе место по оценкам судей, но благодаря поддержке зрителей поднялся на первое.

Фото: Telegram / Петр Гуменник