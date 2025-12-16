В МВД назвали признаки того, что номер телефона попал к мошенникам

Резкое увеличение подозрительных звонков и сообщений может говорить об утечке номера. Злоумышленники тестируют разные сценарии, пытаясь понять, какая легенда вызовет доверие.

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России 4 июня предупредили о признаках утечки номера телефона в базы данных злоумышленников. Резкое увеличение количества мошеннических уведомлений может указывать на это.

Согласно данным ведомства, пользователи могут одновременно сталкиваться с десятками различных мошеннических сценариев. Ежедневно злоумышленники рассылают сообщения о доставке посылок, перерасчёте пенсий, медицинских обследованиях, событиях в домовых чатах или взломе аккаунтов.

В МВД пояснили, что подобная активность свидетельствует: номер попал в списки мошеннических кол-центров либо отмечен в их CRM-системах как "активный". Это происходит, если человек ранее отвечал на звонки, вступал в переписку или переходил по подозрительным ссылкам.

В ведомстве также отметили, что преступники нередко тестируют разные сценарии одновременно, пытаясь определить, какая легенда вызовет доверие. При этом сами сообщения могут приходить от разных групп мошенников, которые приобретают готовые базы для обзвона и рассылок.

При резком росте числа подозрительных сообщений эксперты рекомендуют провести ревизию личных данных в открытом доступе и усилить настройки приватности в мессенджерах. В частности, МВД советует запретить добавление в группы всем, кроме списка контактов, и скрыть номер телефона от посторонних. Также следует ограничить возможность поиска аккаунта по номеру телефона и запретить незнакомым контактам писать первыми. Эти меры помогут минимизировать риск взаимодействия с преступными группами, использующими покупные базы для массовых рассылок.

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