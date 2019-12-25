Мишустин рассказал, кто может въехать в Россию по электронной визе

В России рассказали о пользе правительственного решения по упрощению въезда иностранцам в нашу страну.

Граждане из 64 стран могут въехать на российскую территорию по электронной визе. Соответствующее заявление сделал российский премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании от 4 августа по развитию туризма и индустрии гостеприимства на территории Горно-Алтайска. В настоящее время чиновник находится в рабочей поездке по Сибири и Дальнему Востоку. Глава федерального правительства подчеркнув простоту оформления въездного документа.

Сегодня гости из 64 государств могут въехать в нашу страну по электронной визе, оформление которой значительно проще. Период пребывания в России увеличили практически в два раза - до 30 дней вместо 16. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что официально возможность оформления единых электронных виз была запущена в стране с 1 августа 2023 года. Срок действия единой электронной визы составляет 120 суток, а срок пребывания по ней для иностранного гражданина - 30 суток. Документ может быть оформлен для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок.

Туристы за полгода совершили более 43 миллионов поездок по России.

Фото: Правительство России