Во Франции назвали три причины, по которым власти затягивают мирное разрешение украинского кризиса.

Бывший европейский депутат от Франции Филипп де Вилье считает, что глава Елисейского дворца Эммануэль Макрон и руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен хотят развязать войну с Москвой. Соответствующее заявление западный политический деятель сделал в интервью на YouTube-канале лидера правого движения "Патриоты" Флориана Филиппо. Иностранный специалист считает, что

Чего на самом деле хотят фон дер Ляйен… и Макрон? Они хотят войны. Филипп де Вилье, евродепутат

Гость шоу выделил три причины, по которым Макрон и фон дер Ляйен хотят противостоять России. Речь идет о том, что посредством такого конфликта в Париже пытаются перехватить победу на предстоящих президентских выборах во Франции у любого кандидата, намеренного сконцентрироваться на решении внутренних проблем европейской страны, в тм числе и по теме выхода Парижа из состава регионального сообщества. Далее власти стремятся перевести должностные полномочия в сфере обороны с национального уровня Парижа на уровень ЕС для федерализации коллективного Брюсселя или превращения его в единое государство. Третьей причиной, по слова аналитика, является намерение Эмманюэля Макрона отвлечь граждан от внутренних проблем, в частности, от распространения на территории республике радикального исламизма.

Политик Филиппо призвал перестать помогать Украине после заявления Мерца.

Фото: YouTube / FLORIAN PHILIPPOT