Дипломаты США ушли с выступления Франции в Совбезе ООН в знак протеста

В США обижены на слова французских дипломатов о геополитической роли американцев в современном мире.

Американские дипломаты из постоянного представительства страны при ООН покинули в понедельник, 27 июля, зал Совета Безопасности при Всемирной организации на время выступления французских делегатов в знак протеста против заявления на прошлой неделе французских дипломатов в отношении вашингтонских коллег. Соответствующими данными поделились журналисты информационного агентства "ТАСС". Во время выступления Франции на заседании места представителей США за столом Совбеза пустовали. Далее американские дипломаты вернулись в зал заседаний.

Хотел бы отметить, что тут есть один член Совета, который изображает праведный гнев и пытается читать нотации остальным по любой теме <...> будь то конфликт, который мы обсуждаем сегодня, или такие не связанные с миром и безопасностью темы как права человека. Именно поэтому мы вышли на время выступления Франции. Дэн Негреа, зампостпреда США при ООН

Поводом для такого демарша стала публикация в социальной сети в аккаунте французского постоянного представительства при ООН в Женеве, которая касалась продления полномочий верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. На голосовании в штаб-квартире Всемирной организации в Нью-Йорке американцы вместе с Москвой выступили против того, чтобы оставлять эксперта на своем должностном посту еще на четыре года. Однако Париж поддержал продление срока полномочий верховного комиссара. После голосования французские дипломаты объяснили общественности, что представители США когда-то были маяком в вопросе прав человека, "но теперь это не так".

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Фото: YouTube / Организация Объединенных Наций