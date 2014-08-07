В суды Петербурга поступило 42 жалобы на отказы в регистрации

Кировский районный суд рассмотрел 15 исков от кандидатов в депутаты.

В судебную систему Петербурга в рамках текущей избирательной кампании поступило 42 иска, связанных с регистрацией кандидатов и отказами в ней. Об этом сообщила руководитель Объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Ровно половина заявлений — 21 — была направлена в Санкт-Петербургский городской суд. Из них удовлетворены лишь 4, по 16 искам в удовлетворении отказано. Остальные 21 иск рассматривались в районных судах. Самая большая нагрузка легла на Кировский районный суд: там приняли к производству 15 дел. По 14 из них судьи отказали заявителям, лишь одно требование было удовлетворено.

В Невском райсуде зарегистрировали 4 иска: два из них возвращены заявителям, по двум другим вынесен отказ. Ещё по одному делу рассмотрели в Пушкинском и Московском районных судах — в одном случае иск вернули, во втором — отказали.

Напомним, в единый день голосования, 20 сентября, в Петербурге пройдут выборы депутатов Законодательного собрания. Выборы в Государственную думу состоятся с 18 по 20 сентября.

Фото: Piter.TV