"Весёлые картинки": как карикатурист "Крокодила" создал главный детский журнал СССР

К началу 1980-х годов тираж вырос до астрономических 9,5 миллиона экземпляров, превратив скромную задумку в главный визуальный феномен нескольких поколений.

Главный редактор "Петербургского дневника" Кирилл Смирнов рассказал о том, как ровно 70 лет назад, в начале осени 1956 года, из московской типографии вышел первый номер журнала "Весёлые картинки".

По словам Смирнова, тот сентябрь выдался насыщенным на события: в столице только что завершился Всесоюзный семинар по кукурузе, Совет министров СССР впервые установил размер минимальной зарплаты, а на Семипалатинском полигоне испытывали атомную бомбу. Глобально же страна переживала переломный момент после исторического XX съезда партии. В обществе ощутимо потеплело, и эти изменения мгновенно отозвались даже в детской прессе.

Как отметил главный редактор, именно в это время карикатурист популярного журнала "Крокодил" Иван Семенов задумал издание, которое было несвойственно строгой советской традиции. Он собственными руками нарисовал пилотный номер, добился одобрения комсомольского руководства и возглавил редакцию. Первоначальный тираж составил 300 тысяч экземпляров.

Кирилл Смирнов подчеркнул, что вокруг журнала довольно быстро собрался цвет отечественной графики, в частности Владимир Сутеев, Константин Ротов и Алексей Лаптев. Именно поэтому главным повествователем стал крупный, яркий и динамичный рисунок с минимумом текста. "Весёлые картинки" заговорили с ребенком на понятном ему визуальном языке еще до того, как тот освоил беглое чтение.

В дебютном выпуске, как рассказал Кирилл Смирнов, стартовали "Необыкновенные приключения Пети Рыжика и его верных друзей Мика и Мука". По сути, советские дети получили полноценный классический комикс, что было смелым решением для массовой периодики 1950-х годов. Идеолог журнала Иван Семенов также лично придумал сквозного персонажа – Карандаша с длинным грифелем вместо носа, сформировавшего вокруг себя знаменитый Клуб веселых человечков.

Читательский бум превысил любые ожидания. К началу 1980-х годов тираж вырос до астрономических 9,5 миллиона экземпляров, превратив скромную задумку в главный визуальный феномен нескольких поколений. Кирилл Смирнов заключил, что типографский эксперимент 1956 года перерос в фундаментальный графический проект, который остается актуальным до сих пор: "Весёлые картинки" выходят и сегодня, доказывая жизнеспособность той первоначальной художнической интуиции.

Фото: "Петербургский дневник"