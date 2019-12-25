На КАД под Петербургом в массовой аварии с фурой погибли два человека

Два человека погибли в ДТП с фурой и тремя легковушками на КАД.

На 100-м километре КАД перед съездом к Низино произошла массовая авария с участием фуры и трех легковых автомобилей. Об этом пишет "Бриф24".

По данным Telegram-канала "Mash на Мойке", в результате ДТП погибли два человека. По словам очевидцев, один из погибших оказался под колесами грузовика. Тело женщины находилось на другой стороне дороги.

После аварии на участке КАД образовалась большая пробка. Обстоятельства ДТП в предоставленном сообщении не уточняются.

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Фото: Piter.TV