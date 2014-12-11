Медицинский юрист объяснил, как новые правила изменят работу скорой помощи с 1 сентября

Он отметил, что наличие у врача узкого профильного диплома не имеет решающего значения – всё зависит от квалификации, навыков и умения действовать в экстренной ситуации.

С 1 сентября в России вступают в силу изменения в правилах оказания скорой медицинской помощи. В первую очередь они касаются утверждения нового профессионального стандарта и расширения полномочий врачей. О том, как нововведения скажутся на пациентах, "Вечернему Санкт-Петербургу" рассказал кандидат медицинских наук, медицинский юрист Иван Печерей.

Иван Печерей сообщил, что основное изменение заключается во внедрении нового профессионального стандарта "Врач скорой медицинской помощи". По его словам, если раньше для выезда на экстренные вызовы требовался узкопрофильный диплом и сертификат именно по специальности "скорая медицинская помощь", то теперь эти требования смягчаются. Юрист уточнил, что работать в бригадах смогут специалисты с базовым образованием "лечебное дело" или "педиатрия". При этом он подчеркнул, что другие профессии, такие как эпидемиолог или фармацевт, не предусмотрены, так как ключевым остается навык оказания срочной помощи в экстремальных условиях. Печерей добавил, что эта мера позволит расширить штат сотрудников, что особенно важно при их остром дефиците.

Юрист заверил, что для пациентов новые нормы принесут только пользу. Он отметил, что наличие у врача узкого профильного диплома не имеет решающего значения – всё зависит от квалификации, навыков и умения действовать в экстренной ситуации. По мнению специалиста, любой выпускник лечебного дела или педиатрии уже в период обучения осваивает необходимые способы спасения людей.

В результате этих изменений штат бригад будет существенно расширен. Как пояснил эксперт, это приведет к тому, что специалистов станет больше, а время прибытия карет скорой помощи сократится. Печерей также указал на снижение бюрократических барьеров: врачи, готовые оказывать экстренную помощь, получат возможность официально работать на скорой. Он заключил, что чем больше квалифицированных кадров задействовано в службе, тем выше шанс, что бригада приедет вовремя. Кроме того, юрист напомнил, что решение о каждом конкретном выезде по-прежнему принимается специалистами индивидуально.

Фото: Piter.TV