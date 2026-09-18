Проект "Серебряный возраст": как в Петербурге улучшают медицину и спорт для людей старшего поколения

"Серебряные" жители активно посещают центры спорта.

В Петербурге с 2024 года реализуется масштабный проект "Серебряный возраст", направленный на поддержку жителей предпенсионного и пенсионного возраста. Программа охватывает четыре направления: здоровье, спорт, досуг и культуру. Приоритет проекта – качественная медицинская помощь. В рамках инициативы городские больницы переходят на принцип работы "одного окна", позволяя пациентам получить полный комплекс услуг за одно посещение. Для этого при визите необходимо иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС, а также списки принимаемых лекарств и заболеваний, пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Госпиталь для ветеранов войн реализует полные замкнутые циклы лечения пациентов с ортопедическими, кардиологическими проблемами и нарушениями мозгового кровообращения. Как отметил главный внештатный специалист-гериатр Максим Кабанов, пациенты возвращаются в социум подготовленными к жизни вне стационара. Особое внимание уделяется гериатрии: поликлиника №27 на Вознесенском проспекте рекомендует пожилым людям не дожидаться острых состояний, а проходить ежегодную диспансеризацию, включающую ЭКГ, УЗИ и проверку уровня сахара. Кроме того, многие учреждения предоставляют право на бесплатное лекарственное обеспечение или льготные приемы.

Для дам элегантного возраста в центре Петроградской стороны открыт специализированный Центр женского здоровья. Здесь работает 12 врачей-специалистов по 13 направлениям исследований. Обследования предоставляются бесплатно. Специалисты помогают бороться с возрастными изменениями кожи и оказывают весь спектр услуг для сохранения красоты и молодости.2 источника

"Серебряные" жители активно посещают центры спорта. Например, в Невском районе им доступны фитнес-аэробика, настольный теннис, плавание и северная ходьба. Летом организуются занятия дыхательной гимнастикой на свежем воздухе. По словам главы городского комитета по физической культуре Антона Шантыря, систематической физкультурой занимаются более 400 тысяч петербуржцев старшего возраста (30% от их общей численности), а к 2030 году этот показатель планируют довести до 40%.

Председатель постоянной комиссии ЗакСа по социальной политике Александр Ржаненков подчеркнул, что поддержка старшего поколения является приоритетом властей. Он добавил, что люди в возрасте 60–75 лет успешно совмещают бытовые хлопоты с работой и активной общественной жизнью города.

Ранее мы сообщили о том, что пенсионеры Петербурга выиграли всероссийскую спартакиаду в Пензе.

Фото: Piter.TV