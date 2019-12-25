Петербургский электровагоноремонтный завод отметил 200-летний юбилей

Предприятие выпускает вагоны для городского метро, ремонтирует подвижной состав и уч

Октябрьский электровагоноремонтный завод отметил 200-летний юбилей. Вице-губернатор Кирилл Поляков сообщил, что за 2 столетия предприятие стало частью истории отечественного машиностроения и транспортной системы Петербурга. Лично поздравить руководство и сотрудников завода приехал губернатор Александр Беглов.

ОЭВРЗ выпускает вагоны для Петербургского метрополитена, а также занимается ремонтом подвижного состава. Предприятие обеспечивает обновление вагонного парка и надежность работы городского транспорта. По данным городских властей, завод уже поставил Петербургскому метро 400 вагонов "Балтиец".

В дальнейшем предприятие должно поставить еще 550 вагонов. Кирилл Поляков отметил, что город гордится производством высокотехнологичной продукции в Петербурге и вкладом завода в развитие транспортной инфраструктуры Северной столицы.

Фото: MAX/Кирилл Поляков