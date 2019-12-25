Облачность с дождями и порывистым ветром накроют Ленобласть в субботу

Ночью столбик термометра покажет от +9 до +14 градусов, а днем воздух прогреется до +13...+18 градусов.

В предстоящую субботу, 19 сентября, Ленинградская область окажется во власти облачной погоды с прояснениями. Согласно прогнозу синоптиков, который приводит пресс-служба регионального ГУ МЧС России, в большинстве районов области пройдут кратковременные дожди.

Температурный фон в течение суток будет относительно ровным: ночью столбик термометра покажет от +9 до +14 градусов, а днем воздух прогреется до +13...+18 градусов.

Синоптики предупреждают о сильном ветре юго-западного направления. Его средняя скорость составит 7–12 метров в секунду, однако днем в отдельных районах региона порывы могут достигать 15–17 метров в секунду. Атмосферное давление в ночные часы останется стабильным и начнет слабо повышаться только днем.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербург идет новый циклон.

Фото: Piter.TV