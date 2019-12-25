Умер актер из сериала "Кадетство" Аркадий Куликов

Артист проработал в театре более 40 лет.

Заслуженный артист России Аркадий Куликов, известный зрителям по роли в сериале "Кадетство", скончался на 77-году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, сообщили в Тверском государственном театре кукол.

Коллеги выразили слова соболезнования близким артиста. Куликов пришел служить в Тверской театр кукол в 1973 году. Здесь он проработал более 40 лет. Прощание с актером состоится в субботу, 19 сентября.

На сцене театра Аркадий Куликов создал много запоминающихся образов, например, дьявол в "Божественной комедии" или Арлекин в спектакле "Арлекин, или Слуга трех господ". Более широкую известность актер получил благодаря роли в сериале "Кадетство". В 1995 году он получил звание заслуженного артиста России.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)