В 2025 году французская журналистка просила политическое убежище в России.

Во Франции на 57-м году жизни скончалась журналистка Наташа Рей, начавшая расследование о поле Бриджит Макрон. Об этом в соцсети X сообщил ее коллега, журналист Ксавье Пуссар.

Он отметил, что Рей умерла 13 сентября после борьбы с раком. Незадолго до смерти журналистка выиграла судебное разбирательство в апелляционном суде Парижа по делу о клевете против супруги президента Франции Эммануэля Макрона.

В 2021 году Наташа Рей впервые открыто заявила о личной жизни Брижит Макрон. На протяжении трёх лет она занималась расследованием биографии первой леди Франции. В своих публикациях автор рассказывала, что жена Макрона на на самом деле — мужчина, выдающий себя за женщину.

Брижит Макрон несколько раз подавала в суд на журналистку. В феврале 2025 года сообщалось, что Рей попросила политическое убежище в России.

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