Следователи организовали проверку по факту нападения на журналистку на улице Грибакиных

Организована доследственная проверка по ст. 144 УК РФ.

В Санкт-Петербурге проводится проверка по факту нападения на журналистку. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В следственный отдел по Невскому району поступила информация о том, что 11 мая в подъезде дома на улице Грибакиных на стажера-журналиста телеканала, которая, согласно съемочному заданию, готовила репортаж о травмировании подростка, напал мужчина. По словам пострадавшей, мужчина схватил ее за одежду, начал выталкивать из подъезда и ударил в лицо.

Организована доследственная проверка по ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом).

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Кировском районе Петербурга мужчина напал с ножом на сотрудника полиции. Правоохранитель хотел проверить его документы.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу