Антициклон принесёт в Петербург прояснения и прекращение осадков.

В Петербурге 21 ноября началось похолодание. Днём температура воздуха не поднимется выше +3 градусов, хотя накануне в городе было теплее +5 градусов. Об изменении погоды сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

На Северную столицу влияет гребень антициклона. Он принесёт небольшие прояснения в облаках и постепенно прекратит осадки, которые смещаются с юга.

В течение дня ожидается облачная погода с прояснениями. Утром местами возможны кратковременные дожди с мокрым снегом, однако позднее существенных осадков не прогнозируется.

Температура воздуха в Петербурге составит от +1 до +3 градусов, в Ленинградской области — от 0 до +4 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит повышаться и достигнет 748 мм ртутного столба. Это значение останется ниже климатической нормы.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам обещают сухой и теплый день 2 октября: антициклон продолжает блокировать дожди.

Фото: Piter.TV