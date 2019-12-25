Инспекторы изучат исполнение контрактов за 2024–2025 годы и часть 2026-го. Особое внимание уделят Пушкинскому району.

Контрольно-счетная палата Петербурга начала выборочную проверку расходования бюджетных средств на ликвидацию несанкционированных свалок. Инспекторы изучат контракты и работу подрядчиков в Невском, Московском, Красносельском, Колпинском, Пушкинском и Красногвардейском районах. Проверка охватит 2024–2025 годы и истекший период 2026-го.

Мероприятие проводится по инициативе губернатора Александра Беглова. Поводом стали обращения жителей, которые жаловались на некачественную уборку отходов и появление новых стихийных свалок.

Отдельное внимание уделят Пушкинскому району. Ранее КСП уже проводила там экспертно-аналитические и контрольные мероприятия совместно с Главным следственным управлением СК РФ по Петербургу.

Предыдущие проверки выявили значительные расходы бюджета на ликвидацию свалок. После этого у специалистов возникла необходимость подробнее изучить договоры с подрядчиками, в том числе с компанией "Марта-Модуль-8".

Осенью 2025 года Куйбышевский районный суд отправил под стражу генерального директора этой организации. По версии следствия, он вместе с другими лицами организовал незаконный вывоз отходов третьего класса опасности в Ленинградскую область без необходимой лицензии. Большую часть мусора, как утверждается, разместили на территории мемориального комплекса "Невский пятачок".

Депутат Иванова отказалась от мандата в новом созыве ЗакСа Петербурга.

Фото: Piter.tv