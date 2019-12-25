В Ленинградской области расширили запрет на трудоустройство иностранцев.

Ограничения коснутся иностранцев, работающих на основании патентов. Постановление уже вступило в силу, но новые правила начнут действовать с 1 января.

В Ленинградской области иностранным гражданам, работающим по патентам, запретили трудоустраиваться в такси и на предприятия общественного питания. Постановление об ограничениях вступило в силу, однако применять новые правила начнут с 1 января 2027 года. Об этом 20 ноября сообщил 47News.

Запрет распространяется не только на заведения общепита, но и на организации, связанные с приготовлением и доставкой еды. В частности, иностранцев по патентам нельзя будет нанимать на кухни по производству готовых блюд, в столовые и буфеты при предприятиях и учреждениях.

Ограничения также затронут компании, доставляющие продукты питания в образовательные, спортивные и другие учреждения, а также социальные столовые, буфеты и кафетерии, работающие в офисах, больницах, школах и институтах.

В Петербурге для иностранцев, работающих по патентам, уже действуют ограничения в ряде сфер. Им запрещено трудиться в такси, доставке, розничной торговле, фитнес-центрах, спортивных клубах, парикмахерских и салонах красоты. Запрет также распространяется на массажные салоны, санитарно-эпидемиологические службы и организации судебно-медицинской экспертизы.

Ранее на Piter.TV: такси на электричестве могут получить новые привилегии в Петербурге.

Фото: Piter.TV