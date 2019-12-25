Такси на электричестве могут получить новые привилегии в Петербурге

В Петербурге рассматривают бесплатную парковку и налоговые льготы для экологичного такси.

Власти Петербурга рассматривают новые меры поддержки такси и коммерческого транспорта, использующих альтернативные виды топлива. В числе возможных льгот — бесплатная парковка, налоговые послабления и снижение платы за проезд по платным дорогам.

О подготовке дополнительных стимулов председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский рассказал "Деловому Петербургу". По его словам, город изучает зарубежный опыт перехода на экологичный транспорт. В частности, рассматривается практика Шанхая, где активно обновляют городской автопарк за счет электромобилей.

Некоторые меры поддержки уже действуют. Ранее вице-губернатор Кирилл Поляков сообщал о программах, стимулирующих переход на газомоторное топливо, развитии сети зарядных станций и возможности льготного финансирования для предпринимателей, приобретающих гибридные автомобили петербургского производства.

По оценке участников рынка, дополнительные льготы могут сократить расходы таксопарков. Однако развитию электрического транспорта мешают недостаток быстрых зарядных станций и высокая стоимость электромобилей при отсутствии субсидий.

Еще один вопрос, который предстоит решить властям, — выбор приоритетного направления развития коммерческого транспорта. Петербургу необходимо определить, на какие технологии делать основную ставку: электромобили, гибриды или машины на газомоторном топливе.

Ранее мы рассказывали о том, что на АЗС Ленобласти ввели лимит на покупку топлива до 1 октября.

Фото: Piter.TV