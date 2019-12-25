Такси на электричестве могут получить новые привилегии в Петербурге

Власти Петербурга рассматривают новые меры поддержки такси и коммерческого транспорта, использующих альтернативные виды топлива. В числе возможных льгот — бесплатная парковка, налоговые послабления и снижение платы за проезд по платным дорогам.
О подготовке дополнительных стимулов председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский рассказал "Деловому Петербургу". По его словам, город изучает зарубежный опыт перехода на экологичный транспорт. В частности, рассматривается практика Шанхая, где активно обновляют городской автопарк за счет электромобилей.
Некоторые меры поддержки уже действуют. Ранее вице-губернатор Кирилл Поляков сообщал о программах, стимулирующих переход на газомоторное топливо, развитии сети зарядных станций и возможности льготного финансирования для предпринимателей, приобретающих гибридные автомобили петербургского производства.
По оценке участников рынка, дополнительные льготы могут сократить расходы таксопарков. Однако развитию электрического транспорта мешают недостаток быстрых зарядных станций и высокая стоимость электромобилей при отсутствии субсидий.
Еще один вопрос, который предстоит решить властям, — выбор приоритетного направления развития коммерческого транспорта. Петербургу необходимо определить, на какие технологии делать основную ставку: электромобили, гибриды или машины на газомоторном топливе.
Ранее мы рассказывали о том, что на АЗС Ленобласти ввели лимит на покупку топлива до 1 октября.
Фото: Piter.TV
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