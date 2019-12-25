Юный петербуржец получил награду "Стойкий оловянный солдатик".

Во Всемирный день ребёнка, в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости состоялась вторая церемония вручения Знака общественного признания "Стойкий оловянный солдатик". Награды получили дети и взрослые, которые пережили тяжёлые испытания, но сохранили силу духа и любовь к жизни. Об этом сообщили в МЧС Петербурга.

Среди номинантов были юные жители Петербурга, дети из Донецкой Народной Республики и Крыма, а также те, чьё детство пришлось на военные годы, блокаду и другие трагические события. На церемонию пришли лауреаты вместе с семьями, волонтёры, представители городских властей, Герои России, спортсмены и артисты. Некоторые из гостей рассказали о собственном опыте преодоления трудностей.

В категории "Чрезвычайная ситуация" награду получил Кирилл Фомичев, ученик школы № 368 Фрунзенского района. В конце мая он самостоятельно бросился в воду и вытащил на берег двух тонущих сестёр, не дожидаясь прибытия спасателей.

За этот поступок 30 октября 2026 года в Совете Федерации Кириллу вручили медаль "За проявленное мужество" и благодарность МЧС России. На церемонии в Петропавловской крепости заместитель главы городского управления МЧС Игорь Титенок поздравил школьника и передал ему статуэтку "Стойкий оловянный солдатик". Он отметил, что смелые поступки молодых людей заслуживают уважения и свидетельствуют о достойном воспитании нового поколения.

Фото: МЧС Санкт-Петербурга

