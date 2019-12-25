Региональные власти определили перспективные направления промышленного и сельскохозяйственного развития муниципалитетов.

Для каждого района определили собственные направления экономического развития. В Ломоносовском районе планируют развивать машиностроение и производство медицинских материалов, в Гатчинском — переработку вторичного сырья, а в Кингисеппском — крупнотоннажное химическое производство.

По замыслу региональных властей, вокруг крупных предприятий должны появляться небольшие производства, новые поставщики и подрядные организации. Это позволит сформировать производственные цепочки и создать дополнительные рабочие места в муниципалитетах.

В аграрном секторе предусмотрено строительство 9 объектов. Среди них молочные фермы, птицефабрики, свиноводческие комплексы и предприятия по производству кормов.

Одним из крупнейших проектов станет агропромышленный кластер "Выборжец" в Гатчинском округе. Его площадь составит 2,5 тыс. гектаров. В состав комплекса войдут теплицы и овощехранилища.

Власти рассчитывают развивать в регионе полный производственный цикл — от выращивания сельскохозяйственного сырья до выпуска готовой продукции. По словам Дрозденко, это должно обеспечить работой смежные отрасли и позволить сохранять большую часть добавленной стоимости внутри Ленинградской области.

Ранее на площади Темирканова обследовали участок для выхода со станции "Театральная".

Фото: pxhere