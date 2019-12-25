ЦСКА разгромил петербургских "Драконов" на "СКА Арене".

"Шанхайские Драконы" потерпели шестое поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ. В пятницу, 20 ноября, команда Митча Лава на домашнем льду "СКА Арены" уступила московскому ЦСКА со счетом 0:5.

Гости открыли счет на 6-й минуте встречи. Шайбу забросил Иван Дроздов. Во втором периоде преимущество москвичей увеличили Алекс Коттон и Николай Коваленко. В заключительной двадцатиминутке Дроздов оформил дубль, а Марат Хайруллин установил окончательный счет.

Самым результативным игроком матча стал Коваленко, набравший 3 очка: 1 гол и 2 результативные передачи. При этом команды нанесли одинаковое количество бросков в створ ворот — по 27. Вратарь ЦСКА Александр Самонов отразил все попытки хозяев и оформил шатаут. Голкипер "Драконов" Амир Мифтахов пропустил 5 шайб. Все голы армейцы забросили в равных составах.

Для петербургской команды это уже второе сухое поражение со счетом 0:5 за последнюю неделю. 14 ноября "Драконы" уступили ярославскому "Локомотиву". Еще 18 ноября они проиграли хабаровскому "Амуру" по буллитам со счетом 2:3, хотя по ходу встречи вели с преимуществом в 2 шайбы.

Ранее мы сообщили о проигрыше СКА.

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