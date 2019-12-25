На площади Темирканова обследовали участок для выхода со станции «Театральная»

Археологи разрешили строить вестибюль станции метро.

Археологи обследовали участок площадью 2,4 га в Петербурге, предназначенный для строительства вестибюля станции метро "Театральная". Специалисты не обнаружили на территории объектов археологического наследия, поэтому земляные и строительные работы признали допустимыми. Акт историко-культурной экспертизы опубликовали накануне, 20 октября.

Обследованная территория ограничена с трех сторон забором стадиона имени Лесгафта, а с юга примыкает к площади Темирканова и частично к проезжей части улицы Декабристов. Большая часть участка приходится на территорию стадиона и площади.

Исследования по заказу "Метропроекта" провели в рамках подготовки к строительству выхода со станции "Театральная". Место размещения вестибюля неоднократно меняли, в итоге его решили расположить на площади Темирканова. Для этого сейчас корректируют проект планировки территории.

Участок оранжевой линии метро от "Спасской" до "Горного института", включающий станцию "Театральная", открыли в конце 2025 года. Однако поезда пока проходят станцию без остановки: у нее нет выхода на поверхность.

Фото: Piter.tv