В Приморском и Выборгском районах Петербурга возникли проблемы с интернетом.

Утром 21 ноября в нескольких районах Петербурга возникли перебои с мобильным интернетом. На фоне атаки беспилотников на Ленинградскую область часть пользователей могла пользоваться только сервисами из "белых списков". Об этом сообщили читатели "Фонтанки".

Около 10:00 на проблемы с подключением жаловались жители Приморского и Выборгского районов. По словам горожан, на Васильевском острове интернет работал без перебоев.

Сервис DownDetector также фиксирует многочисленные обращения пользователей, хотя резкого роста жалоб не отмечает. Большинство сообщений связано с мобильным интернетом, однако некоторые петербуржцы сообщают и о неполадках домашней сети.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил об угрозе атаки БПЛА около 03:30 и предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета. К 08:30 в регионе сбили 61 беспилотник, боевая работа продолжалась.

На фоне угрозы атаки аэропорт Пулково продолжил принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ранее мы сообщали, что блогершу арестовали за оскорбление бойцов СВО.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)