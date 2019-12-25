Петербуржцам обещают сухой и теплый день 2 октября: антициклон продолжает блокировать дожди

Столбики термометров покажут +14…+16 градусов.

Сегодня погодой в Северной столице управляет северный край масштабного антициклона, который постепенно смещается в южном направлении. Синоптики прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков. При этом температура воздуха окажется на 3–4 градуса выше климатической нормы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров покажут +14…+16 градусов. На территории Ленинградской области ожидается от +13 до +18 градусов.

Ветер будет дуть с запада со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление, несмотря на тенденцию к снижению, останется значительно выше привычных значений и достигнет 774 мм ртутного столба.

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Фото: Piter.TV