Россиян предупредили о фейковых уведомлениях об оплате iPhone

Потенциальной жертве сообщают, что смартфон якобы уже оплачен с помощью криптовалюты.

Мошенники начали активно применять новую схему обмана для кражи персональных данных и денежных средств. Они рассылают поддельные уведомления, похожие на сообщения Apple Store об ошибке оплаты, говорится в документах МВД РФ, изученных ТАСС.

Суть новой схемы в том, что люди получают ложные уведомления, будто кто‑то купил новый iPhone и оплатил его криптовалютой. В сообщении утверждается, что платёж уже проведён, но его нужно подтвердить или отменить. Чтобы "разобраться" с операцией, потенциальной жертве предлагают либо перейти по ссылке, либо позвонить в "службу поддержки".

Для большей убедительности аферисты стилизуют уведомления под письма от Apple Store, платёжных систем или онлайн‑магазинов. Если человек кликает на ссылку, он попадает на фишинговый сайт, где у него попытаются выманить платёжные и личные данные через специальную форму. А звонок по указанному номеру соединит напрямую с мошенническим колл‑центром.

Ранее мы сообщали, что ВK подала в суд иск против Apple из-за удаления приложений из App Store.

Фото: Piter.tv