ВK подала иск против Apple из-за удаления приложений из App Store

Холдинг VK официально начал судебное противостояние с корпорацией Apple.

Российская соцсеть "ВКонтакте" обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском против Apple. От американской компании требуют вернуть приложения в Аpp Store, сообщили РИА Новости в VK.

Согласно материалам суда, ООО "ВК" направило в арбитражный суд исковое заявление к американской Apple Inc., российскому ООО "Эппл Рус" и ирландской Apple Distribution International Ltd.. Основания исковых требований в материалах пока не указывались.

В иске ВК требует от Apple вернуть приложения компании в Аpp Store, тем самым вернуть пользователям возможность получать уведомления из приложений, а также взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда.

Ранее мы сообщали, что в июне Apple удалил все сервисы VK из своего магазина приложения якобы в рамках соблюдения санкций, которых в адрес компании никто не вводил.

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