Захарова назвала блокировки приложений VK в App Store актом цензуры

В МИД России напомнили, что компании не было в западных санкционных списках.

Удаление сервисов VK из магазина онлайн-приложений App Store представляет собой циничную зачистку информационного пространства. Соответствующий комментарий во время выступления перед журналистами на брифинге от 25 июня сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства добавила, что ранее эти проекты никогда не находились под санкционным давлением и не были включены в "черные списки".

Да, это очередной циничный, вопиющий акт политической цензуры. Это не вопрос претензий по каким-то реально существующим проблемам. .. Это акт целенаправленной цифровой зачистки от неугодных, видимо, слишком суверенных конкурентов. Это вопрос того, что эта платформа стала действительно мегапопулярной. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что отечественная компания VK сообщила о том, что американский технологический гигант Applе без объяснений причин удалил ее приложения из своего магазина. В холдинге добавили, что установленные приложения продолжат работать на мобильных устройствах Apple, однако пользователи не будут получать push-уведомления.

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Фото и видео: МИД России