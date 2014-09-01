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Отец рассказал о шве на стопе и спасении сыновей после наезда лодки в Ленобласти
Вчера, 23:08
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Отец рассказал о шве на стопе и спасении сыновей после наезда лодки в Ленобласти

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Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Следственного комитета, транспортной прокуратуры, ГИМС и полиции.

Отец 8-летнего и 5-летнего мальчиков, пострадавших при наезде моторной лодки на надувной матрас в Волховском районе Ленобласти, рассказал об их состоянии. Об этом сообщает 78.ru. Детей отпустили домой после осмотра врачей — старшему наложили шов на стопу, младший серьёзных травм не получил.

По словам мужчины, дети отдыхали с бабушкой и дедушкой в деревне. В момент ЧП они находились на матрасе в привычном для купания месте, где местные жители часто качаются на волнах от проходящих лодок. Первое судно прошло без последствий, но вторая моторка, по версии отца, резко развернулась — водитель выпал за борт, а лодка продолжила движение без управления прямо на детей.

Отец предположил, что судоводитель не использовал экстренный глушитель мотора, который должен крепиться на руке и отключать двигатель при падении. Без этого механизма лодка наехала на матрас с мальчиками.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили загоревшуюся машину на 17-й линии В. О. и вызвали пожарных. 

Фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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