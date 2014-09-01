Мама погибшего Малика в Петербурге впервые высказалась о травле

Если нарушения подтвердятся, конструкцию демонтируют.

Мама 7-летнего Малика, погибшего после того, как его голову зажало автоматическими воротами во дворе дома №27 на Коломенской улице, впервые публично отреагировала на трагедию. Она опубликовала открытое обращение, в котором назвала виновных и пожаловалась на травлю в соцсетях. Текст публикует "КП-Петербург" с разрешения женщины.

Трагедия произошла 22 июля 2026 года. Малик, знавший все дворы в округе, попытался пробраться через щель между стеной и металлическим прутом ворот на спортивную площадку. В этот момент 49-летний безработный водитель "Пежо" нажал на пульт управления, не проверив, нет ли помех в арке. Ворота начали открываться, и мальчик застрял головой между прутом и стеной. Дети, ставшие свидетелями, подняли крик, но взрослые не успели помочь. Малик скончался в больнице через несколько дней.

Мама ребёнка написала, что дом без сына стал пустым, а улицы — безжизненными. Она призвала привлечь к ответственности тех, кто оставляет опасные зазоры в ограждениях, и водителя, нажавшего на пульт без оглядки. Женщина также обратила внимание на комментарии соседей в духе "нечего сюда ходить" и "это вам урок", назвав их жестокими. Близкие семьи возмущены, что стихийный мемориал с цветами и игрушками постоянно убирают.

Против водителя возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (до 2 лет колонии). Следователи, прокуратура и жилищная инспекция проверяют законность установки ворот.

Фото: КП-Петербург / Алексей Булатов