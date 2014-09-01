Блогер Гасанов получил 4 года заочно за отмывание 170 млн рублей

Суд смягчил наказание с 6 лет до 4.

Пресненский районный суд Москвы заочно приговорил блогера Гусейна Гасанова к четырём годам колонии общего режима по делу об отмывании 170 млн руб. Также ему назначен штраф в 1 млн руб., а принадлежащее блогеру помещение стоимостью 46 млн руб. конфискуют в пользу государства. Об этом сообщает "КП-Петербург".

Судебный процесс проходил без участия Гасанова, который, по данным следствия, находится за пределами России. Наказание он начнёт отбывать только в случае задержания или экстрадиции. Защита блогера уже заявила о намерении обжаловать приговор и добиваться его отмены. Ранее адвокаты настаивали на оправдании своего подзащитного.

По версии обвинения, Гасанов не уплатил налоги на сумму более 170 млн руб., после чего попытался легализовать часть средств через фиктивную сделку по продаже апартаментов в "Москва-Сити". Сам блогер вину не признаёт и утверждает, что полностью погасил задолженность перед налоговой. Интересно, что прокурор запрашивал для Гасанова шесть лет колонии и штраф 155,6 млн руб., однако суд назначил более мягкое наказание. Гасанов известен юмористическими роликами и песнями.

Фото: Вконтакте/ Гусейн Гасанов