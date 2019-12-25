Учёные предлагают уполовинить население Земли до 4 млрд к 2200 году

Право женщин на планирование семьи назвали главным рычагом демографии.

Международная группа учёных предложила сократить население Земли вдвое — до 4 млрд человек к 2200 году. Соответствующая работа опубликована в журнале Sustainable Development, сообщает Daily Mail. Исследователи утверждают, что нынешняя численность — 8,3 млрд — создаёт неразрешимую проблему для планеты.

За последние 100 лет население выросло с менее чем 2 млрд до 8,3 млрд. По прогнозам, к 2100 году показатель может достигнуть 11,4 млрд. Авторы работы настаивают на постепенном снижении рождаемости, а не на радикальных мерах. Ключевым инструментом названо предоставление женщинам в странах с низким доходом доступа к услугам по планированию семьи. Специалисты считают, что свободный выбор количества детей приведёт к уровню рождаемости, близкому к воспроизводственному или ниже него.

В числе преимуществ такого сценария — восстановление экосистем и сохранение биоразнообразия, сокращение выбросов парниковых газов и загрязнителей, уменьшение конфликтов из-за ресурсов и снижение глобальной бедности. За последние 50 лет выбросы CO₂ выросли более чем вдвое, биоразнообразие сократилось вдвое, а энергопотребление утроилось. Добыча ископаемых и использование пестицидов увеличились в четыре раза и более. Совокупное воздействие человека на планету, по мнению учёных, равно индивидуальному вкладу, умноженному на количество людей, что делает проблему глобальной.

Ранее ученые сообщили о появлении сотни новых пятен на Солнце за один день.

Фото: freepik (wirestock)