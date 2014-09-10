Киллер 90-х получил 15 лет колонии за четыре трупа в Ломоносове

Криминальный Ломоносов 1994 года аукнулся приговором в 2026-м.

В Петербурге суд вынес приговор участнику организованной преступной группы, действовавшей в 1990-х годах. Мужчину признали виновным в четырёх убийствах, совершённых на территории Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщили в ГСУ СК по городу, передает spb.aif.ru.

По версии следствия, в октябре 1994 года фигурант вступил в ОПГ вместе с сообщником, дело которого выделено в отдельное производство. За деньги они выполнили несколько заказных убийств. Первое произошло в октябре 1994 года в Ломоносове — жертву расстреляли у дома на улице Федюнинского, водитель пострадавшего получил ранения. В декабре того же года сообщники зарезали ещё одного человека. В январе 1995 года в Ленинградской области от их рук погибли ещё двое — оба были застрелены.

В основе преступлений, как установили следователи, лежал передел криминальных сфер влияния, а также попытки замести следы других эпизодов в регионе. Раскрыть дела удалось после повторного изучения архивных материалов, анализа улик и восстановления хронологии. В 2024 году подозреваемого задержали, он дал полные признательные показания. Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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