Криминальный передел всплыл в деле о четырёх смертях под Петербургом

Ломоносовский расстрел 1994 года аукнулся приговором спустя 32 года.

В Петербурге суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в четырёх убийствах, совершённых в составе организованной группы в 1994–1995 годах. Доказательства, собранные следователями первого управления ГСУ СК России по Петербургу, признаны достаточными для обвинительного вердикта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие и суд установили, что в октябре 1994 года подсудимый вместе с другим мужчиной, чьё дело выделено в отдельное производство, вошёл в организованную преступную группу. За вознаграждение они убили человека в Ломоносове — расстреляли его у дома на улице Федюнинского, а также ранили водителя жертвы. В декабре 1994 года они зарезали ещё одного человека. В январе 1995 года в Ленинградской области от их рук погибли ещё двое — их расстреляли. Преступления, по данным следствия, были связаны с переделом сфер криминального влияния и попытками скрыть другие эпизоды на территории Петербурга и Ленинградской области.

Раскрыть дела прошлых лет удалось благодаря работе следователей и оперативников. Они заново изучили старые улики, восстановили хронологию событий и собрали неопровержимые доказательства. В 2024 году обвиняемый был задержан и полностью признал вину. Суд назначил ему 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее отец музыканта рассказал, что 21-летний петербуржец мог направиться к водопаду в окрестностях Бара. Там его якобы видели посетители одного из местных кафе.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)