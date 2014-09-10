Три сквера Заячьего острова взяли под охрану КГИОП на федеральном уровне

Видовые коридоры на Петропавловку закрепили в официальном документе.

КГИОП Петербурга утвердил новый предмет охраны для трёх скверов, расположенных вдоль западного, северного и южного побережий Заячьего острова. Об этом сообщили в комитете. Территории входят в состав ансамбля Петропавловской крепости и являются объектами культурного наследия федерального значения.

Предыдущее распоряжение ведомства от 10 марта 2026 года утратило силу. Взамен разработан новый документ, который сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. В перечень охраняемых элементов вошли объёмно-пространственная структура, историческая планировка, рельеф и конфигурация каждого сквера. Также в документе закреплены видовые коридоры, открывающиеся на Петропавловский собор и бастионы крепости с акватории Невы, от Стрелки Васильевского острова, Кронверка и Каменноостровского проспекта.

По данным КГИОП, принятые меры направлены на сохранение исторического ландшафта и визуальных связей между элементами крепостного ансамбля. Новый предмет охраны вступит в силу после завершения проверки и официальной публикации распоряжения.

Ранее на улицах Петербурга китайских туристов заменили россияне.

Фото: Piter.TV