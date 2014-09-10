Какие налоги на имущество не должны платить пенсионеры

Региональные власти вправе вводить дополнительные преференции, актуальный перечень которых опубликован на сайте ФНС.

Пенсионеры в России освобождены от уплаты налога на имущество по одному объекту каждого типа недвижимости. Об этом сообщает РБК со ссылкой на разъяснения ФНС. Послабление действует как для работающих, так и для неработающих граждан, а также распространяется на предпенсионеров, инвалидов и получателей пенсии по потере кормильца.

В перечень льготных объектов входят квартира, комната, жилой дом, гараж, машино-место, мастерская творческого назначения и хозпостройка на даче площадью до 50 кв. м. При наличии нескольких объектов одного типа налоговая автоматически применяет льготу к тому из них, по которому начисление максимально. Исключение составляют случаи, когда недвижимость сдаётся в аренду или используется в коммерческих целях, а также если кадастровая оценка объекта превышает 300 млн руб. — в таких ситуациях освобождение не предоставляется.

В отношении земельных наделов действует отдельный механизм. Пенсионер вправе не платить земельный налог за 6 соток одного участка. Если площадь превышает этот норматив, сбор взимается только с разницы.

Для получения льготы владельцу необходимо направить заявление в инспекцию — через личный кабинет налогоплательщика, мобильное приложение или при личном визите. Срок рассмотрения обращения составляет 30 календарных дней.

В России средняя пенсия работающих выросла за год на 2,6 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv