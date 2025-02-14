Любовница отсудила 52 тысяч рублей у петербурженки за слово "старая"

Суд встал на сторону соперницы и наказал ревнивую супругу.

В Петербурге суд взыскал с супруги неверного мужа 52 тыс. руб. в пользу его любовницы. Поводом стали оскорбления, которые жена изменщика публично высказала в адрес соперницы в мессенджере. Об этом рассказала руководитель объединённой пресс-службы судов Дарья Лебедева в своём Telegram-канале.

Скандал разгорелся в конце февраля, когда между Василием и Мариной завязались отношения. В апреле об этом узнала Елена — законная супруга. Вместо выяснения отношений с мужем она направила гнев на Марину, называя её "женщиной легкого поведения" и другими нецензурными выражениями. Особенно обидела потерпевшую фраза о том, что в 32 года с "последним шансом" не стоит зариться на чужих мужей.

Марина утверждала, что сама разорвала связь с Василием, тогда как Елена настаивала, что это супруг бросил любовницу. Словесная перепалка завершилась иском о защите чести и достоинства. Ответчица на заседания не явилась, поэтому дело рассмотрели в её отсутствие. Мировой судья назначил штраф 3 тыс. руб. за оскорбление, а районный суд дополнительно взыскал 49 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Общая сумма выплат для Елены составила 52 тыс. руб.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге перед судом предстанет похититель сумки с 33 тыс. рублей. Мужчина успел потратить эти средства.

Фото: Piter.TV