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В Петербурге перед судом предстанет похититель сумки с 33 тыс. рублей
Сегодня, 11:36
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В Петербурге перед судом предстанет похититель сумки с 33 тыс. рублей

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Злоумышленника задержали спустя неделю после кражи.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца Нижегородской области, которому вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Об этом рассказали в надзорном ведомстве 4 августа. 

В июле пассажир автобуса №176 заметил забытый шопер. В сумке было более 33 тыс. рублей. Мужчина не стал никому говорить о находке и похитил ее. Злоумышленника задержали спустя неделю после кражи. Когда он заметил сотрудников полиции, попытался сбежать, однако его догнали. Денежные средства фигурант успел потратить. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: жителя Петербурга будут судить за кражу 8 тыс. рублей с чужой карты. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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