В Петербурге перед судом предстанет похититель сумки с 33 тыс. рублей

Злоумышленника задержали спустя неделю после кражи.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца Нижегородской области, которому вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Об этом рассказали в надзорном ведомстве 4 августа.

В июле пассажир автобуса №176 заметил забытый шопер. В сумке было более 33 тыс. рублей. Мужчина не стал никому говорить о находке и похитил ее. Злоумышленника задержали спустя неделю после кражи. Когда он заметил сотрудников полиции, попытался сбежать, однако его догнали. Денежные средства фигурант успел потратить.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: жителя Петербурга будут судить за кражу 8 тыс. рублей с чужой карты.

Фото: Piter.TV